"Entre seis a siete horas sobre los 30 °C": El caluroso pronóstico para los próximos días en Santiago

12 feb. 2026 - 09:34 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, se refirió a las altas temperaturas pronosticadas para esta semana en la Región Metropolitana.

Además de adelantar máximas de hasta 37 °C, el experto aseguró que tendremos de "cinco a seis horas con registros sobre los 30 °C".

Altas temperaturas en Santiago

En su participación en Mucho Gusto, Sepúlveda partió señalando que este jueves los termómetros se alzarán hasta los 32 °C en el centro de Santiago, a eso de las 4 de la tarde.

Mega

"El tema es que entre la 1 y las 7 de la tarde, estaremos sobre los 30 grados en la capital. Son cinco a seis horas con ese registro", indicó.

Remarcó que el viernes la situación es incluso peor para los inviernistas, dado que "pese a la presencia de nubes, llegaremos a 33 grados en el centro y habrá sectores que van a llegar a 37 grados".

En ese sentido, detalló que "mañana vamos a esperar entre seis a siete horas de 30 grados o más".

Todo sobre Pronóstico del tiempo