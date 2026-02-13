"No es al margen de...": Neme respalda ayuda humanitaria a Cuba, pero cuestiona postura del Gobierno

13 feb. 2026 - 11:10 hrs.

José Antonio Neme abordó la decisión del Gobierno chileno de enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del bloqueo económico que sufre la isla a manos de Estados Unidos.

Y es que la decisión de La Moneda causó controversia en la oposición, quienes cuestionaron el aporte debido al régimen cubano.

Neme y el envío de ayuda humanitaria a Cuba

El conductor dijo estar de acuerdo con prestar ayuda humanitaria, asegurando que "me parece razonable y, de alguna u otra manera, empático, leal", más aún en consideración de que el gobierno cubano hizo lo mismo para el terremoto que azotó a Chile en 2010, según expuso el Ejecutivo entre sus razones para prestar apoyo.

Mega

No obstante, el periodista cuestionó la forma en que el Gobierno informó y defendió su postura, donde indicaron que la ayuda es al margen de lo que ocurre políticamente en la isla.

"Me parece que el principio del enunciado es perfecto, cuando ellos dicen 'vamos a ir en ayuda'. Pero cuando dicen, 'al margen de'. No, pues, no es al margen de, es junto con la democracia siempre", afirmó.

"¿No es el Presidente de la República (Gabriel Boric) el que se ha paseado por el continente diciendo 'democracia siempre'? Entonces, debería aplicar esa misma frase al caso cubano”, planteó Neme.

Todo sobre José Antonio Neme