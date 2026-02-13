Hasta iPhones: Incautan 80 mil productos falsificados en Meiggs avaluados en $1.700 millones

13 feb. 2026 - 11:20 hrs.

Un masivo procedimiento desarrolló la Policía de Investigaciones (PDI) en el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, que culminó con una millonaria incautación de productos tecnológicos falsificados.

La policía allanó una bodega ubicada en calle Bascuñán Guerrero, donde se incautaron cerca de 80 mil artículos, avaluados en $1.700 millones.

Millonaria incautación en Meiggs

Entre los aparatos se encontraban controles falsos de PlayStation, audífonos de las marcas JBL, Bose y Sony, además de teléfonos Apple, entre otros.

Mega

Según explicó el periodista de Mucho Gusto, Karim Butte, la mercancía estaba destinada a la comercialización en el mismo Barrio Meiggs y a su distribución en diversas regiones del país.

Durante el operativo se detuvo a cinco sujetos, tres de nacionalidad china y dos de nacionalidad venezolana, quienes enfrentarán cargos por la ley de Propiedad Industrial.

