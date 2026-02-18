"Calor extremo" afectará a Santiago este miércoles y jueves: Anuncian fenómeno similar para el fin de semana

18 feb. 2026 - 09:42 hrs.

Esta mañana de miércoles, el meteorólogo Jaime Leyton llegó hasta el set de Mucho Gusto para entregar el pronóstico del tiempo, donde aseguró que nos veríamos enfrentados a un "calor extremo".

El experto en el tiempo de Mega comentó que toda esta semana tiene rasgos de verano intenso, llegando así a unas temperaturas máximas a la sombra que serán muy altas.

"Ayer (martes) tuvimos 33,7 °C, prácticamente 34 °C, una jornada que a ratos se sintió sofocante, sobre todo si usted se expone al sol porque, recordemos, que estas medidas son a la sombra y cuando uno debe caminar dos cuadritas para llegar al Metro, se siente realmente una temperatura mucho más alta", expresó Leyton.

Mucho Gusto / MEGA

"Calor extremo" afectará a la Región Metropolitana

"Hoy día llegamos hasta 33 °C con cielos despejados, la jornada comenzó con una mínima de 14 °C, situación que se repite para este jueves", afirmó Leyton.

Dicho esto, comentó que el viernes hay una leve "baja" en las temperaturas, ya que se llegará a los 30 °C, pero sábado y domingo los termómetros volverán a subir.

Y es que durante el fin de semana, Santiago alcanzará los 34 °C a la sombra, siendo de los días más calurosos del mes.

