"Calor extremo" afectará a Santiago este miércoles y jueves: Anuncian fenómeno similar para el fin de semana
Esta mañana de miércoles, el meteorólogo Jaime Leyton llegó hasta el set de Mucho Gusto para entregar el pronóstico del tiempo, donde aseguró que nos veríamos enfrentados a un "calor extremo".
El experto en el tiempo de Mega comentó que toda esta semana tiene rasgos de verano intenso, llegando así a unas temperaturas máximas a la sombra que serán muy altas.
"Ayer (martes) tuvimos 33,7 °C, prácticamente 34 °C, una jornada que a ratos se sintió sofocante, sobre todo si usted se expone al sol porque, recordemos, que estas medidas son a la sombra y cuando uno debe caminar dos cuadritas para llegar al Metro, se siente realmente una temperatura mucho más alta", expresó Leyton.
"Calor extremo" afectará a la Región Metropolitana
"Hoy día llegamos hasta 33 °C con cielos despejados, la jornada comenzó con una mínima de 14 °C, situación que se repite para este jueves", afirmó Leyton.
Dicho esto, comentó que el viernes hay una leve "baja" en las temperaturas, ya que se llegará a los 30 °C, pero sábado y domingo los termómetros volverán a subir.
Y es que durante el fin de semana, Santiago alcanzará los 34 °C a la sombra, siendo de los días más calurosos del mes.
Leer más de