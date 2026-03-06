Se molestó por los ruidos: Video muestra a vecino lanzando petardo contra niños que jugaban en plaza de Maipú

06 mar. 2026 - 10:10 hrs.

Durante esta mañana de viernes conocimos una indignante situación que se vivió en la Villa El Abrazo en Maipú cuando un vecino, a plena luz del día, decidió lanzar un petardo contra un grupo de niños que jugaban en una plaza.

Según expresó el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, estos hechos ocurrieron hace una semana, específicamente el 27 de febrero, cuando un grupo de niños entre 6 y 14 años jugaba al fútbol en la plaza del sector.

Vecino lanzó petardo a niños

"Él habría estado molesto porque los juegos dañaban el pasto, esto dañaba este sector de la plaza y, además, estaría molesto por el ruido que se generaba producto de esta reunión de niños", comentó Villegas.

Mucho Gusto / MEGA

Al notar que los niños seguían jugando, el hombre fue a encarar a sus padres y al no encontrar respuesta, volvió a su casa, sacó un petardo y lo lanzó hacia donde se encontraban los menores de edad.

Otros vecinos del sector afirmaron que con las palabras siempre se puede solucionar algo, mientras que otra vecina declaró que los niños siempre juegan en el sector, pero que el hombre se justificó diciendo que los menores no podían jugar ahí, ya que era muy peligroso.

"Es súper conflictivo, todos sabemos que es conflictivo", declaró una de las residentes de la zona que paseaba a sus mascotas.

Todo sobre Mucho gusto