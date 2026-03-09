Logo Mega

Hallan cadáver dentro de una caja frente a la casa de alcaldesa de Quinta Normal: Descartó amenazas previas

  • Por Sebastián Paillafil

Durante la tarde del domingo, se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer maniatada al interior de una caja frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

Todo quedó al descubierto cuando trabajadores de un camión recolector de basura fueron requeridos por funcionarios municipales para deshacerse de un paquete que fue depositado el día anterior por un camión, por el momento desconocido.

Al moverlo algunos metros, se percataron de rastros de sangre y un mal olor desprendiéndose. Al abrir la caja fue que hallaron el cadáver maniatado de una mujer, cuya identidad no ha sido revelada.

Alcaldesa descarta amenazas previas

La alcaldesa Delfino se refirió esta mañana de lunes al macabro descubrimiento, descartando haber recibido amenazas previas. "No había recibido amenazas", indicó, agregando que prefiere no especular con este suceso.

Asimismo, informó que se reunirá con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para ahondar en la situación y analizar eventuales medidas de protección.

