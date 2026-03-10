¿Se viene una ola de calor? Jaime Leyton aclara panorama de altas temperaturas en Santiago
El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico para la presente semana en la Región Metropolitana, donde se refirió a la probabilidad de una ola de calor en la capital.
Y es que, en Santiago, hemos sido secundados por días calurosos, cuyas temperaturas han sobrepasado con total facilidad los 30 °C.
¿Ola de calor?
Durante su participación en Mucho Gusto, el experto indicó que vuelven a subir las temperaturas, puesto que este martes la máxima alcanzará los 32 °C.
Apuntó que podríamos habernos adentrado en una ola de calor, sin embargo, la tendencia baja este miércoles a 30 grados, para volver a subir el jueves a 32 grados.
"De ahí en adelante se estabiliza y comienza a descender gradualmente la temperatura y nos va a mostrar más rasgos de inicio de otoño que restos de verano", señaló, junto con explicar que "se están acercando bien rápido los sistemas frontales a una zona central, lo que es un rasgo importante desde el punto de vista de la sinóptica general".
