¿Se viene una ola de calor? Jaime Leyton aclara panorama de altas temperaturas en Santiago

10 mar. 2026 - 09:04 hrs.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico para la presente semana en la Región Metropolitana, donde se refirió a la probabilidad de una ola de calor en la capital.

Y es que, en Santiago, hemos sido secundados por días calurosos, cuyas temperaturas han sobrepasado con total facilidad los 30 °C.

¿Ola de calor?

Durante su participación en Mucho Gusto, el experto indicó que vuelven a subir las temperaturas, puesto que este martes la máxima alcanzará los 32 °C.

Apuntó que podríamos habernos adentrado en una ola de calor, sin embargo, la tendencia baja este miércoles a 30 grados, para volver a subir el jueves a 32 grados.

"De ahí en adelante se estabiliza y comienza a descender gradualmente la temperatura y nos va a mostrar más rasgos de inicio de otoño que restos de verano", señaló, junto con explicar que "se están acercando bien rápido los sistemas frontales a una zona central, lo que es un rasgo importante desde el punto de vista de la sinóptica general".

