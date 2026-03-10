Tras casi cinco años de ausencia: Estatua del general Baquedano regresó a Plaza Italia

10 mar. 2026 - 09:53 hrs.

Luego de una ausencia que se extendió por casi cinco años, se concretó el regreso de la estatua del general Manuel Baquedano a la plaza del mismo nombre, también popularmente conocida como Plaza Italia.

Pasada la medianoche, el monumento fue trasladado en un camión desde el Museo Histórico Militar, donde se encontraba desde marzo de 2021, en un exhaustivo proceso de restauración luego de resultar con graves daños en el marco del estallido social.

El operativo contó con un importante despliegue de personal de la Municipalidad de Providencia, efectivos de Carabineros y del Ejército.

La estatua fue ubicada arriba del pinto con la ayuda de una grúa. Todo esto, ante la mirada atenta del alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, y el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, además de más de 120 efectivos, incluyendo la banda de la Escuela Militar.

El retorno de la pieza histórica se da en el marco de la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, que contempló la remodelación integral de la plaza.

