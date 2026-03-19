"Vulnerabilidad informativa": Neme critica que Fiscalía comunicara por redes errónea muerte de carabinero

19 mar. 2026 - 09:54 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, cuestionó a la Fiscalía Regional de Los Lagos y las diferentes instituciones que informaron erróneamente la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, quien en la mañana del pasado 11 de marzo fue baleado en la cabeza durante una fiscalización en la comuna de Puerto Varas.

El comunicador afirmó que "estamos atravesando en el mundo, y particularmente en Chile, una vulnerabilidad informativa brutal", agregando que la noticia fue entregada en Instagram, que es la misma red social donde él subió un video bailando en zunga.

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Neme cuestiona publicación de Fiscalía de Los Lagos

"Lo estoy poniendo desde un lugar muy brutal, pero en la misma red, bajo el mismo formato, donde yo bailo en zunga para mi cumpleaños, en esa misma red, las instituciones están comunicando cosas. ¿No les parece brutal?", planteó.

Aclaró que no está despreciando las redes sociales, sino que pone sobre la mesa que estamos en una especie de "embriaguez" con ellas, "a tal punto que ya hemos banalizado la muerte de una persona o la eventual muerte de una persona que publicamos en Instagram".

José Antonio aseguró que una institución como la Fiscalía debería tener "una aproximación más docta hacia las comunicaciones". Por lo tanto, debería hacer un trabajo en el que emita un comunicado que sea enviado a los medios de comunicación, y de ahí evaluar una eventual publicación en redes sociales.

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