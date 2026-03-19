Del Rally Dakar a toma VIP: Así es Costa Laguna, asentamiento sin ley que crece en Antofagasta

19 mar. 2026 - 13:25 hrs.

No hay una, dos, ni tres, sino muchas más. Y no, no hablamos de condominios, sino de tomas de terrenos que se extienden por toda la cordillera de Antofagasta.

Costa Laguna es uno de los tantos asentamientos irregulares que se pueden encontrar en el norte del país. Una usurpación irregular que cada vez está más "favelizada" y que cuenta con comercios e instituciones.

Denuncian crecimiento de toma VIP en Antofagasta

Aunque cueste creerlo, hace solo algunos años, el mismo espacio fue usado para hacer deporte. El Rally Dakar pasaba por lo que ahora es la toma, que tiene luz, agua y comodidades que pocos pueden decir que poseen.

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Se habla de una toma VIP, puesto que en su interior es posible encontrar construcciones de cuatro pisos, con piscina, estacionamiento de buses y micros, y hasta guardias privados que controlan el ingreso.

Al no tener dónde botar sus desechos, hay espacios de la cordillera que se han transformado en vertederos. Y ese no es todo el problema, pues realizan quema de basura a destajo y sin ninguna supervisión sanitaria.

En redes sociales, son cientos las construcciones que por menos de $5 millones se ofrecen sin ningun tipo de verguenza.

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