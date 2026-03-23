"Es acercarse a la verdad": Habla papá de Nicolás Zepeda y justifica cambios en relato de su hijo en el juicio

23 mar. 2026 - 10:50 hrs.

El padre de Nicolás Zepeda, Humberto Zepeda, se refirió al tercer juicio que enfrenta su hijo en Francia por la desaparición y presunta muerte de Narumi Kurosaki.

Este martes 24 de marzo se espera que entregue su testimonio ante la justicia francesa, por lo que, en su antesala, se dio el tiempo de conversar en exclusiva con el editor del área internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar.

Entrevista exclusiva con padre de Nicolás Zepeda

"El rol que vamos a tener en este juicio, la verdad es que va a ser muy distinto al que tuvimos en las ocasiones anteriores, en el primero y el segundo juicio. Vamos a estar en calidad de testigo el día 24 de marzo en la tarde", señaló.

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Respecto a este nuevo juicio, Zepeda indicó que "sabiendo parcialmente la información por parte de nuestros abogados, yo creo que hay algunas cosas que en esta semana se han ido de alguna forma ya aclarando y resolviendo. Es el caso, por ejemplo, de la misma investigación”.

"La investigación efectivamente, y está ya acreditado a estas alturas de todos estos juicios, de que la investigación fue un total fracaso. O sea, un fracaso desde el inicio hasta la fecha. Y no es que lo diga yo, sino que lo están diciendo ya los hechos y todas las evidencias que han aparecido últimamente", agregó.

Sus críticas fueron dirigidas al material genético no identificado en la habitación de Narumi, asegurando que "no puede ser que a casi diez años de haber sucedido esta tragedia o este hecho tan doloroso para ambas familias, hoy día se esté buscando un tercer y un cuarto rastro o perfil genético, un ADN X3 y el X5, que debieron haber sido descubiertos al principio de esta investigación".

"Entonces, hoy día podemos encontrarnos con que va a haber una resolución de exculpar o inocentar [sic], y también puede ser culpable Nicolás, con un dato muy importante y pendiente de saber quiénes son esas dos personas que hoy día no han sido investigadas", añadió.

En cuanto a los eventuales cambios en el relato de su hijo respecto de los juicios anteriores, afirmó que "eso es acercarse a la verdad. Por lo tanto, si Nicolás está cooperando para poder resolver este hecho tan lamentable, es un buen síntoma". Aunque aclaró que no ha cambiado su versión original, sino que responde a ciertas precisiones.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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