"No voy a financiar la bencina de ningún parlamentario": Neme explota contra políticos por alza de combustible
José Antonio Neme reaccionó con dureza al alza de los combustibles confirmada por el gobierno de José Antonio Kast, cuestionando que los ciudadanos deban financiar, a través de impuestos, la bencina de los políticos.
Recordemos que la medida comenzará a regir este jueves, con aumentos que fluctúan entre $370 y $580 por litro en gasolinas y diésel a nivel nacional, respectivamente, impactando directamente en el bolsillo de las personas.
Neme pierde la paciencia tras alza de combustibles
El conductor de Mucho Gusto dijo no estar disponible a que "con mis impuestos, financiar la bencina de ningún parlamentario. Lo digo con el expresidente del Senado que está acá (Manuel José Ossandón), no estoy dispuesto a pagar su bencina. ¡Encuentro que esto es grosero!".
Solo minutos después de su descargo, y mientras Roberto Saa explicaba los efectos que traerá el alza del combustible, interrumpió para afirmar que "cada uno (parlamentario) llega a Valparaíso en bus, se lo digo inmediatamente. Tómense el bus, que lo pueden hacer en Estación Central o un Uber, hagan la hue… que quieran".
En la misma línea, manifestó que la ciudadanía tiene el derecho de decir: "Ok, pagamos los $500 de alza, pero yo no financio más a través de mis impuestos el bono de bencina de ningún pelotudo que vaya a Valparaíso".
"¿Cómo llega el ministro Quiroz al Ministerio de Hacienda? ¿En qué auto se va? ¿Quién le echa bencina? ¿Quién paga esa bencina? (...) Entonces, además de pagar mi bencina, voy a tener que pagarle la bencina a él", sentenció con dureza.
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