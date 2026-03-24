"No voy a financiar la bencina de ningún parlamentario": Neme explota contra políticos por alza de combustible

24 mar. 2026 - 10:55 hrs.

José Antonio Neme reaccionó con dureza al alza de los combustibles confirmada por el gobierno de José Antonio Kast, cuestionando que los ciudadanos deban financiar, a través de impuestos, la bencina de los políticos.

Recordemos que la medida comenzará a regir este jueves, con aumentos que fluctúan entre $370 y $580 por litro en gasolinas y diésel a nivel nacional, respectivamente, impactando directamente en el bolsillo de las personas.

Neme pierde la paciencia tras alza de combustibles

El conductor de Mucho Gusto dijo no estar disponible a que "con mis impuestos, financiar la bencina de ningún parlamentario. Lo digo con el expresidente del Senado que está acá (Manuel José Ossandón), no estoy dispuesto a pagar su bencina. ¡Encuentro que esto es grosero!".

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Solo minutos después de su descargo, y mientras Roberto Saa explicaba los efectos que traerá el alza del combustible, interrumpió para afirmar que "cada uno (parlamentario) llega a Valparaíso en bus, se lo digo inmediatamente. Tómense el bus, que lo pueden hacer en Estación Central o un Uber, hagan la hue… que quieran".

En la misma línea, manifestó que la ciudadanía tiene el derecho de decir: "Ok, pagamos los $500 de alza, pero yo no financio más a través de mis impuestos el bono de bencina de ningún pelotudo que vaya a Valparaíso".

"¿Cómo llega el ministro Quiroz al Ministerio de Hacienda? ¿En qué auto se va? ¿Quién le echa bencina? ¿Quién paga esa bencina? (...) Entonces, además de pagar mi bencina, voy a tener que pagarle la bencina a él", sentenció con dureza.

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