Testimonio desgarrador: Expareja de Narumi Kurosaki rompe en llanto en juicio contra Nicolás Zepeda

24 mar. 2026 - 12:15 hrs.

Este martes se desarrolla la sexta jornada del tercer juicio contra Nicolás Zepeda en Francia, donde Arthur del Piccolo, última pareja de Narumi Kurosaki, entregó su declaración ante el Tribunal de lo Criminal del Ródano.

Según relató el periodista del área internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, del Piccolo rompió en llanto al recordar a la joven japonesa y que, si bien tuvieron una relación de tres meses, "fue profunda y con amor".

El testimonio de expareja de Narumi Kurosaki

En su testimonio, el joven contó que se conocieron con Narumi cuando ella estaba junto a Zepeda, y que "él la habría incentivado finalmente a terminar, dado que siempre comentaba que tenía algunos inconvenientes, que había vivido un momento complejo".

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También aseguró que, tanto Narumi como él, sabían que Nicolás Zepeda tenía la intención de viajar a Francia, "porque no aguantaba el término de la conexión entre ambos".

Del Piccolo recordó la última vez que vio a su pareja, lo que ocurrió el mismo día que desapareció, a eso de las 4 de la tarde en su habitación, de donde se retiró algo cansada.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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