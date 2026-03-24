Problema sin solución: Dueño de terrenos de toma en Lampa lleva 11 años intentando recuperar su propiedad

24 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Más de 1.000 familias viven en la toma "Sol de septiembre", en Lampa, la que cuenta con servicios como barberías, negocios comerciales y mucho más. El dueño del terreno lleva más de 11 años luchando por recuperarlo, sin embargo, una y otra vez ha recibido el portazo de diversos organismos.

Son 22 hectáreas usurpadas que son de Mario Urrutia, un hombre jubilado que pasó gran parte de su vida trabajando para el servicio público. Hoy, asegura, que el mismo Estado al que sirvió durante tantos años le ha dado la espalda.

Más de 1.000 familias viven en toma Sol de septiembre

Fue en 2023 cuando por primera vez expuso su problema en Mucho Gusto, pero desde esa fecha hasta ahora su situación no ha cambiado, más bien las construcciones ilegales han aumentado más y más.

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Un equipo del matinal intentó hablar con quienes residen en este lugar, pero la negativa fue rotunda. Y es que, por el grupo de WhatsApp de la toma, una de sus dirigentas pidió evitar cualquier tipo de declaraciones a la prensa.

Al revisar en Internet, diversas casas pertenecientes a la toma se venden o arriendan, sin ningún tipo de vergüenza. Algunas de ellas las venden en $6 millones y otras en $9 millones.

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