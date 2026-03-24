Exclusivo: El documento que revela los múltiples accesos de Nicolás Zepeda a Facebook de Narumi Kurosaki

24 mar. 2026 - 13:10 hrs.

El editor del área internacional de Mega, Pablo Cuéllar, mostró en exclusiva el documento que expone las más de 50 veces que Nicolás Zepeda habría ingresado a la cuenta de Facebook de Narumi Kurosaki.

Se trata de uno de los archivos más importantes del caso, donde aparecen las conexiones IP que se habrían realizado en el perfil de la joven japonesa.

Más de 50 accesos de Nicolás Zepeda a la cuenta de Facebook de Narumi Kurosaki

En su momento, la policía francesa aseguró que Zepeda tenía el nombre de usuario y contraseña de Narumi, información que utilizó para ingresar a su cuenta de Facebook.

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Esta es una de las pruebas fundamentales contra el chileno, puesto que aparecen ingresos desde lugares como Santiago y Madrid, ciudades donde estuvo tras verse con Kurosaki, periodo en que ella ya había desaparecido.

No obstante, la defensa también presentó este documento, puesto que existen conexiones al perfil de Narumi en el Reino Unido y Japón, países que Zepeda no visitó en aquel momento.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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