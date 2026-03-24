"Para que te mantengas alejada": Omar advertirá a Jessica que Bastián la quiere ubicar en capítulo 259 de EJDO

24 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 259 de El Jardín de Olivia, luego del salto temporal de dos años, veremos por primera vez a Bastián (Alonso Quintero), quien contactará a Omar (César Sepúlveda) con un importante objetivo.

El joven le exigirá al director ejecutivo del Grupo Walker saber dónde está trabajando Jessica (Ignacia Sepúlveda), a quien no ve desde que debió dejar el país luego de golpear violentamente a su padre, Luis Emilio (Alejandro Trejo).

La advertencia de Omar a Jessica

“Necesito saber dónde está trabajando la Jessy ahora. Me dijo que tú le conseguiste una pega cuando se fue de la empresa”, le pedirá Bastián a Omar, quien, con cierta reticencia, le dirá el nombre del nuevo empleo de la periodista.

El Jardín de Olivia / Mega

Una vez finalizada la llamada, el ejecutivo contactará a Jessica y le hará una seria advertencia respecto de Bastián y su familia.

“Quería contarte que Bastián está tratando de ubicarte, me llamó, me preguntó dónde estás trabajando. Así que te advierto, para que te mantengas alejada de Bastián, alejada de los Walker...”, le aconsejará Omar, intentando proteger a la joven.