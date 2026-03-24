"Ay, pobrecito, hagamos una vaca": El áspero cruce de Neme con senador Ossandón por alza de combustibles

  • Por Sebastián Paillafil

José Antonio Neme tuvo una fuerte discusión con el senador Manuel José Ossandón en Mucho Gusto, a raíz del alza histórica de los combustibles.

Todo surgió cuando el diputado Raúl Soto dijo sentirse avergonzado por el gasto que implica el traslado de autoridades del Congreso, por lo que decidió renunciar públicamente a la tarjeta para cargar bencina a su automóvil fiscal.

El tenso cruce entre Neme y Ossandón

La postura de su par molestó a Ossandón, quien hizo un contrapunto al mencionar que conoce a "parlamentarios de Coyhaique o del norte que andan 500 kilómetros para poder ir a una reunión y atender a vecinos. Es refácil, porque tú vivís aquí al lado, pero cómo lo hacen ellos".

Antes que el diputado Soto respondiera, José Antonio Neme intervino en la conversación para plantear que muchas personas deben recorrer largos tramos para ir a su lugar de trabajo, por lo que "no me venga con ese cuento".

"Pobre señor que va a Coyhaique, si no está yendo a Hong Kong. Coyhaique no está tan lejos. Con un buen sueldo uno puede pagar un traslado, señor Ossandón", agregó.

Sin embargo, Ossandón aseguró que, aún así, no hay posibilidad de financiar los traslados, ante lo que Neme no aguantó: "Ay, pobrecito, hagamos una vaca (...) Perdone, esa no se la voy a dejar pasar. Usted no me puede venir a decir a mí que el diputado que tiene que ir a Coyhaique hay que hacerle una vaca para financiar la bencina".

Todo sobre José Antonio Neme

