¿Por qué Maite Orsini asistió a juicio contra Nicolás Zepeda en Francia?

25 mar. 2026 - 13:50 hrs.

La exdiputada Maite Orsini sorprendió este miércoles al aparecer en la séptima jornada del tercer juicio en contra de Nicolás Zepeda por la desaparición y presunta muerte de Narumi Kurosaki en Francia.

La corresponsal de Meganoticias en Lyon, Natasha Kennard, conversó con la otrora legisladora, quien le entregó sus razones para estar presente en la sala.

Maite Orsini se hace presente en juicio contra Nicolás Zepeda

Orsini explicó se encuentra en Francia realizando un curso de francés y en septiembre iniciará un Máster en Ciencias.

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"Decía (que fue al juicio de Zepeda) porque le interesaba mucho el derecho penal, y que le interesaban mucho las diferencias entre la justicia francesa y chilena", agregó en su relato Kennard.

De igual forma, reconoció un alto interés por el caso de Nicolás Zepeda, por lo mismo decidió ingresar como oyente a la sala.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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