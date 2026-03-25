"No sabe todo sobre su hijo": Juez encara al padre de Nicolás Zepeda en pleno juicio

25 mar. 2026 - 13:10 hrs.

Un tenso momento se vivió en el juicio contra Nicolás Zepeda, donde el chileno es apuntado como el responsable de la desaparición y presunta muerte de su expolola japonesa, Narumi Kurosaki.

Y es que su padre, Humberto Zepeda, fue encarado por el juez Eric Chalbos mientras entregaba su declaración en el Tribunal de lo Criminal del Ródano en Lyon, Francia.

Desde el primer momento, el magistrado le llamó la atención a Zepeda, quien ingresó a la sala con una carpeta llena de documentos, entre ellas el libro que escribió sobre el caso de su hijo.

Mega

Tenso momento en juicio contra Nicolás Zepeda

"Entiendo que usted escribió un libro de 460 páginas que relata la investigación; no hay posibilidad de que lo repita en el tribunal", le advirtió.

Tras ello, Zepeda habló de la parte más humana de su hijo, sus pasiones, hasta llegar a las posibilidades que tuvo para huir de la justicia francesa, las que desestimó porque prefería responder al ser inocente, según su versión.

Fue en eso cuando el juez le consultó si tenía conocimiento de que Nicolás viajó con la intención de ver a Narumi, a lo que el padre se aferró a sus declaraciones anteriores.

En ese momento, Chalbos intervino para preguntarle si el joven tenía la tendencia a mentir, a lo que Humberto respondió negativamente.

"Entonces no lo sabe todo sobre su hijo. Además, durante años afirmó que nunca había entrado en la residencia de Narumi antes de admitirlo. Pero hay que decir que un testigo lo identificó formalmente", concluyó el magistrado en la corte.

Mega

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto