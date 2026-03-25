"Estoy cansado": Nicolás Zepeda rompe en llanto en nuevo interrogatorio por crimen de Narumi Kurosaki

25 mar. 2026 - 12:25 hrs.

El tercer juicio contra Nicolás Zepeda se encuentra en su punto crucial. El chileno enfrentó un nuevo interrogatorio en el Tribunal de lo Criminal del Ródano en Lyon, Francia.

Según reportó la corresponsal de Meganoticias, Natasha Kennard, el joven rompió en llanto al hablar de la desaparición y presunto asesinato de su expareja, Narumi Kurosaki.

Durante la audiencia, fue confrontado por las diferentes partes, lo que hizo que se viera afectado emocionalmente al referirse a la acusación en su contra.

Mega

Nicolás Zepeda se quiebra en juicio

"Me cuesta expresar mis emociones. Soy una persona racional, siempre he sido reservado, porque sé que tengo razón. Es realmente difícil transmitirles lo que he vivido después de años de ser injustamente visto como el criminal que mató a su novia", señaló.

"He pensado en el dolor de todos, la familia de Narumi, mi madre, mi padre, mi impotencia", agregó.

En esa misma línea, dijo "estoy cansado, no creo que tenga las palabras". Fue en ese momento en el que se quiebra finalmente y se pone a llorar ante una sala que desde la mañana está completamente llena.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto