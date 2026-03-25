Aglomeraciones en bencineras: Estaciones sin combustible y filas de más de 4 horas ante alza histórica

25 mar. 2026 - 10:50 hrs.

Durante la mañana de este miércoles, se mantiene la alta afluencia de vehículos en distintas bencineras del país ante la inminente alza histórica en el precio de los combustibles.

En medio de este escenario, donde el flujo de automovilistas ha superado lo habitual, los equipos de Mucho Gusto se han desplegado en distintos puntos de la Región Metropolitana, pudiendo corroborar que algunas estaciones de servicio se encuentran sin bencina.

Largas filas ante alza de los combustibles

Así lo expuso el periodista Danilo Villegas desde la comuna de Quinta Normal, donde reportó que los conductores tienen problemas para abastecerse debido a que el combustible se ha agotado en ciertos puntos.

Mega

En este caso, automovilistas que arribaron desde las 5 de la mañana para comprar bencina, esperan hace más de 4 horas para cargar.

Por su parte, la periodista Javiera Lagos informó que en La Florida se registra una situación similar, donde lisa y llanamente las estaciones de servicio se quedaron sin combustible, provocando una alerta en los conductores.

Todo sobre Mucho gusto