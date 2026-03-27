Drogas y $70 millones de pesos en efectivo: Los detalles de la detención de conocido cantante urbano

27 mar. 2026 - 09:05 hrs.

Esta mañana se informó de la detención de Camilo Paredes, cantante urbano de 23 años conocido como "Standly" en Lo Barnechea.

Precisamente, durante la tarde de este jueves 26 de marzo, funcionarios policiales se encontraban realizando controles a vehículos y es ahí donde pasó el Mercedes-Benz del cantante urbano, intentando evadir a los efectivos.

De inmediato, comenzó una persecución controlada que terminó en la detención de Standly y un acompañante, ambos bajo el efecto de las drogas y, una vez se hizo la inspección del vehículo, se encontraron tres bolsas de marihuana y $70 millones de pesos en efectivo.

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Standly es detenido

Según explicó el periodista Danilo Villegas, al parecer, el vehículo tendría los documentos vencidos, además de algunas drogas en pastillas.

El joven de 22 años admitió que consumió drogas y también recalcó que el dinero en efectivo estaba ahí porque se dirigía a comprar un vehículo.

Cabe destacar que el pasado 15 de marzo se fiscalizó una fiesta que duró tres días en Lo Barnechea, y en esta fiscalización se encontraron con Standly y su vehículo fue requisado porque no tenía los documentos.

De momento, Standly espera su control de detención a las 11:00 horas de este viernes 27 de marzo.

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