Así es la cárcel donde Nicolás Zepeda pasó la noche tras recibir cadena perpetua en Francia

27 mar. 2026 - 10:10 hrs.

La mañana de este viernes tomamos contacto con la periodista Natasha Kennard, quien se encuentra en Lyon, Francia, y nos mostró la cárcel donde pasó la noche Nicolás Zepeda tras ser condenado a cadena perpetua.

Zepeda fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki y pasó la noche en la prisión de Lyon-Corbas, recinto que queda a 30 minutos de la corte de Lyon.

Por esta cercanía, el chileno fue trasladado a esta cárcel como tránsito para ser llevado en las siguientes horas al recinto definitivo que decidió la justicia francesa.

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Esta es la cárcel en la que Nicolás Zepeda pasó la noche

Lyon-Corbas es un recinto penitenciario que sirve como una residencia de paso, ya que Zepeda debería ser trasladado durante este viernes a la cárcel de Orléans-Saran, ubicada en la ciudad de Saran a unos 450 kilómetros de su lugar actual.

Natasha expresó que de momento se están haciendo gestiones para que vea a su madre, padre y equipo de abogados antes de ser trasladado a la cárcel definitiva.

Asimismo, se desconoce la hora en la que Nicolás Zepeda será trasladado al siguiente recinto penitenciario, el que destaca por su modernidad, construido en 2014, además de contar con bastantes espacios recreativos.

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