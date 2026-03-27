De las más modernas de Francia: ¿Cómo es la cárcel donde Nicolás Zepeda cumplirá cadena perpetua?

27 mar. 2026 - 10:40 hrs.

El juicio contra Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki terminó con el chileno siendo condenado a cadena perpetua por la justicia chilena.

Por lo mismo, tomamos contacto con la periodista Natasha Kennard, quien se encuentra en Francia y visitó la cárcel Lyon-Corbas, recinto en el que Zepeda pasó la noche tras recibir su condena.

Sin embargo, este no será el recinto definitorio en el que Zepeda cumplirá su castigo, sino que será la cárcel de Orléans-Saran, ubicada en la ciudad de Saran, a unos 450 kilómetros de su lugar actual.

Así es la cárcel donde Nicolás Zepeda cumplirá cadena perpetua

Precisamente, Orléans-Satan es un recinto penitenciario que está activo desde 2014 y cuyo enfoque está dirigido a la reinserción social, por lo que cuenta con celdas individuales y dobles.

Esta cárcel está construida con espacios verdes, bibliotecas, gimnasios, unidades médicas y áreas de trabajo que buscan garantizar las condiciones dignas de cada reo, resaltando la calidad de vida de cada uno, pero psicológicamente sería más pesada.

Asimismo, la periodista Marianne Schmidt destacó que tiene 35 mil 500 metros cuadrados, mientras que Natasha agregó que tiene una capacidad para 768 personas, lo que es poco en comparación a otros recintos penitenciarios.

"Está dividido de la siguiente manera: 420 personas están destinadas a prisión preventiva, 210 de ellas con condena efectiva, 30 mujeres en prisión preventiva y 60 corresponden a una zona de semilibertad. Es un centro penitenciario que, por lo que tiene, diferencias en condenas máximas en la justicia francesa como Nicolás Zepeda y también personas en prisión preventiva", expresó Natasha.

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