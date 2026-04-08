Video muestra huida de transeúntes ante disparos contra delincuente que intentó asaltar a funcionario PDI

08 abr. 2026 - 09:55 hrs.

Una cámara de seguridad captó el momento en que personas huyen luego que un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) abatiera a un delincuente que lo intentó asaltar en Estación Central, Región Metropolitana.

Todo ocurrió la noche del martes en la intersección de la Alameda con Toro Mazote, a pocos metros de uno de los accesos al Metro San Alberto Hurtado, donde el detective esperaba su pedido en un local de venta de pizza.

Registro de disparos contra delincuente en Estación Central

El funcionario fue abordado por un hombre que intentó asaltarlo. En medio de esa acción, el atacante lo apuñaló con un arma blanca a la altura del tórax.

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Tras la agresión, el detective hizo uso de su arma de servicio y efectuó disparos contra el atacante, quien murió en el lugar.

Precisamente, un video muestra el momento en que diversas personas, entre ellas el delincuente, corren cerca de la salida de la estación del Metro ante la persecución del detective.

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