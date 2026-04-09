El emotivo momento de Neme por desgarrador testimonio de televidente: Recordó a su mascota fallecida

09 abr. 2026 - 15:35 hrs.

José Antonio Neme vivió un emotivo momento la tarde de este jueves en Mucho Gusto, luego de una profunda conversación con una televidente.

El periodista César Campos se encontraba conversando con transeúntes en Providencia por el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la Unidad de Fomento (UF).

En ese contexto es que Inés Beatriz, jubilada, decidió acercarse al micrófono del matinal de Mega, pero no para hablar del difícil momento económico, sino que para poder conversar con Neme.

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El emotivo momento de Neme con televidente

"Lloré mucho con la pérdida de su perrito. Yo estoy también de luto, hace 10 días se fue mi compañero de 15 años, mi gatito", dijo con un tono de tristeza, para luego solicitarle palabras de aliento al animador.

Conmovido con la historia de Inés, José Antonio Neme comentó que "tienes que habitar el duelo. No te puedo decir: 'Anda a buscar otro gatito o anda a andar en bicicleta', pero lo vas a recorrer el tiempo que sea necesario. Te vas encontrar con un recuerdo de él en la cocina, que a mí todavía me pasa".

Mientras hablaba del luto que él también vivió con la pérdida de su perrito, Neme se mostró profundamente tocado.

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