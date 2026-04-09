UF superará barrera de los $40 mil: ¿Qué cosas se encarecerán con el alza del índice financiero?

09 abr. 2026 - 13:45 hrs.

El fuerte incremento que registró la inflación comenzó a sentirse con fuerza en el bolsillo de los chilenos. En marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1%, que responde en gran parte al significativo aumento en el precio de los combustibles.

Como resultado, la Unidad de Fomento (UF) tendrá un alza importante y marcará un récord nada deseado al superar la barrera de los $40 mil. En concreto, el monto de este mecanismo económico durante abril llegará hasta los $40.232.

¿Qué impacto tendrá en el bolsillo el aumento de la UF?

Según explicó el editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, se trata de un reajuste no menor que termina encareciendo servicios y compromisos financieros indexados a la UF, cuyo efecto más inmediato se refleja en el nivel adquisitivo de las personas.

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Y es que la UF es ampliamente utilizada en el ecosistema financiero, como en los dividendos hipotecarios y de consumo, contratos de arriendos, planes de Isapre y los seguros de vida, por nombrar algunos.

Su impacto no será menor en el consumo de productos, puesto que tiende a reflejar una mayor inflación y, por ende, un aumento en el costo de la vida y en productos básicos como el huevo y la papa.

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