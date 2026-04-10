Densa neblina en Santiago: Experto anticipa posibles lluvias en la Región Metropolitana

10 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Para sorpresa de muchos, Santiago amaneció este viernes bajo una densa neblina que hizo recordar que el otoño está más que instalado en el hemisferio sur.

El desarrollo de este fenómeno no es casualidad, por lo menos así lo mencionó Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, quien indicó que es el adelanto de posibles precipitaciones en la Región Metropolitana.

¿Lluvia en Santiago?

En Mucho Gusto, Leyton explicó que la niebla se produjo tras el ingreso de nubosidad baja desde la costa, la cual refrescó el ambiente e hizo bajar la sensación térmica.

Mega

Según comentó, la mezcla de tres factores dejará la posibilidad de que se produzcan lluvias y lloviznas en Santiago.

"Esta situación de altura, con una mezcla de corriente en chorro, de baja segregada, de vaguada costera, hace que al final de la jornada de hoy se produzca entre lluvia y llovizna", detalló.

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