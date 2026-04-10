Asaltante muere por disparos de carabinero de civil al que intentó robar en un bus Red en La Granja

10 abr. 2026 - 09:35 hrs.

En horas de la mañana de este viernes, un funcionario de Carabineros de civil dio muerte a un delincuente que intentó asaltarlo al interior de un bus del sistema Red, en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

El hecho se produjo en Tacora con Avenida Américo Vespucio, cuando dos sujetos abordaron con un arma blanca a uno de los pasajeros para sustraerle el celular.

Violento asalto en bus Red termina con un delincuente muerto

En ese momento, la víctima se identificó como carabinero, sacó su arma y realizó disparos para repeler el delito, dando muerte a uno de los antisociales y dejando a otro herido.

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Además, un pasajero del bus habría resultado herido en una de sus piernas, siendo trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado.

La Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) lleve adelante la investigación para esclarecer la dinámica de los hechos.

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