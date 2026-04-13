A plena luz del día: El drama que viven estudiantes y trabajadores de Barrio República por los motochorros

13 abr. 2026 - 14:00 hrs.

Terror viven los estudiantes y vecinos del Barrio República en Santiago Centro, a raíz de un grupo de motochorros que ataca constantemente a quienes transitan por esta zona.

Y es que estos delincuentes se suben con total descaro a las veredas con el objetivo de robar celulares en pocos segundos, una escena que se ve muy seguido en este barrio universitario.

Precisamente, una de las esquinas más utilizadas por los motochorros es la de Echaurren con Sazie, ya que transita una gran cantidad de universitarios que suelen despreocuparse del celular mientras contestan mensajes o ven redes sociales.

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Motochorros atacan en Barrio República

Distintos trabajadores y universitarios recalcan que ellos están cada vez más atentos en dónde llevan sus pertenencias, así como piden más seguridad en la zona a raíz de los constantes ataques.

Un reciente estudio de convivencia vial de la Asociación Chilena de Seguridad y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito arrojó como resultado que un 60% de los chilenos está pegado al celular en la calle, lo que deja un escenario idóneo para los motochorros y otros tipos de asaltantes.

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