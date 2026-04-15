"Vamos a tener que conversar": Neme le envía recado a Stefan Kramer tras nueva imitación
El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, reaccionó a la nueva imitación que realizó Stefan Kramer de su persona.
La noche del martes, Kramer irrumpió en redes sociales y dio que hablar con una inesperada performance, donde realizó una parodia del periodista.
El imitador replicó los gestos, tonos, expresiones y hasta la vestimenta de José Antonio Neme, en un registro que invitaba a su presentación "Show de Emergencia" en el Teatro Municipal de Antofagasta.
Reacción de Neme
Solo horas más tarde, Neme se vio obligado a reaccionar a la performance en Mucho Gusto, luego que Karen Doggenweiler dijera que Kramer logró imitarlo muy bien.
Entre risas, le envió un recado al humorista mencionando el pago que tendría que recibir por ser imitado. "Kramer, vamos a tener que conversar", lanzó.
"Está genial (...) está bien logrado", agregó tras revisar el clip.
