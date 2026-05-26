"Esos cabros no tienen vuelta": Neme explota tras robo de auto con bebé de cuatro meses a bordo

26 may. 2026 - 09:35 hrs.

El robo de una camioneta con un bebé de cuatro meses en su interior en Puente Alto hizo explotar a José Antonio Neme, quien disparó en contra de los delincuentes.

El episodio ocurrió en la calle Lago de Todos los Santos, cuando una mujer y su lactante llegaban a la casa de familiares, momento en que fueron abordadas por asaltantes. La intimidaron con armas de fuego sin poder rescatar a su hija, que iba en el asiento trasero.

Si bien los delincuentes huyeron, la camioneta detuvo su marcha a los pocos metros cuando se activó el sistema de corta corriente. Los trabajadores de un local de comida encontraron a la bebé junto a una libreta con el número telefónico de la madre.

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La molestia de Neme

"Me voy a tomar la licencia de que aquí también hay juventud, mucha juventud probablemente en este tipo de actos (...) las víctimas describen gente extremadamente joven", expresó el conductor en un inicio.

En esa misma línea, manifestó que muchas personas durante la semana pasada indicaron que se debe considerar el origen del delito más que la delincuencia. Sin embargo, aseguró que "yo no sé si estos muchachos tienen algún tipo de futuro. Lo digo honestamente”.

"Yo creo que el que se roba el auto puede que tenga un camino de rehabilitación, pero cuando hay una mujer que grita 'déjenme sacar al niño' y así todo no lo permite, yo creo que esos cabros no tienen vuelta", lanzó.

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