"Sé que está conmigo": Myriam Hernández abre su corazón a cinco meses de la partida de su padre

28 may. 2026 - 16:15 hrs.

Myriam Hernández abrió su corazón este jueves en Mucho Gusto y habló por primera vez de la muerte de su padre, Jaime Hernández Vidal.

En el lanzamiento de la nueva versión de su canción "Herida" y de su gira por Chile bajo el nombre "Tauro World Tour", la cantante abordó la partida de su progenitor a los 79 años, hace cinco meses.

Myriam Hernández y el duelo por su padre

Según contó la artista nacional, "lo más triste que me ha tocado vivir el año pasado fue la muerte de mi papá. Fue algo a que yo le tenía pavor, pavor a la ausencia de ellos de manera definitiva".

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Respecto a cómo ha llevado estos cinco meses desde su partida, Hernández fue sincera en manifestar que ha sido "de mucha tristeza, de mucho dolor, pero es algo insospechado para mí. Yo pensé que iba a estar en una cama deprimida sin querer saber de la vida, y la verdad es que siento que hoy más que nunca puedo decir que ya no le tengo miedo a la muerte".

"Hoy siento a mi papá muchísimo conmigo. He tenido una cantidad de señales impresionantes de que sé que está conmigo", agregó.

"Anoche lloré mucho, porque lo extrañaba, lo quiero ver, lo quiero tocar. Ayer pensaba que mi papá no me va a escuchar (cantar) nunca más", complementó sobre el final.

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