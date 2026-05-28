"Muy cercanas al municipio": La grave teoría de diputado Roberto Celedón por desaparición de concejala

28 may. 2026 - 15:50 hrs.

La desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, tiene nuevas teorías, en especial luego de que se hallara la patente del vehículo que manejaba aquella noche del 14 de junio de 2025.

Esta vez fue el diputado independiente Roberto Celedón quien, en Mucho Gusto, se refirió a la investigación, asegurando que, a su juicio, se trata de "un hecho criminal y planificado", y que en el municipio de Villa Alegre hay personas que podrían saber qué sucedió con la edil.

Diputado Celedón apunta a municipio

En primer lugar, el parlamentario puso énfasis en el hallazgo de la patente del vehículo de la concejala, ocurrido casi 11 meses después de su desaparición, afirmando que "eso es un indicio distractivo. Indudablemente esa patente ha sido puesta por terceros".

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Tras ello, destacó la trayectoria de María Ignacia González en el municipio, poniendo énfasis en su rol fiscalizador, el cual podría ser un motivo para que terceros atentaran contra su vida.

"Puede ser una medida de represalia", comentó el parlamentario, insistiendo en que existen elementos que apuntarían a una acción premeditada detrás del caso.

Sobre el final, Celedón aseguró que habría personas cercanas al entorno municipal que tendrían información clave sobre lo ocurrido con la concejala desaparecida. "Yo creo que hay muchas personas que conocen dónde puede estar la causa, o cercanas, muy cercanas al municipio, o que han tenido responsabilidades en la dirección del municipio. Yo creo que hay personas que deben conocer quiénes pueden ser realmente", cerró.

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