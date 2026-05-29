"Es difícil que una persona del Congo llegue a Chile": Doctora Carolina Herrera por peligroso brote de ébola

29 may. 2026 - 11:25 hrs.

Un brote de ébola ya cuenta con 238 fallecidos en la República Democrática del Congo. Debido al riesgo sanitario, el gobierno argentino detuvo el ingreso de tres buques cargueros provenientes del país africano para resguardar a la población.

Dada la cercanía con la nación trasandina, ¿es posible que en Chile pueda existir algún caso? Para responder esa y otras preguntas, la médico broncopulmonar Carolina Herrera conversó con Mucho Gusto.

Para nuestra tranquilidad, la profesional señaló que "en América no se ha registrado ningún caso, ni en Norteamérica, ni en centro, ni en Sudamérica. Pero lo que sí se está proponiendo es una cuarentena de 21 días para las personas que vengan de las zonas del brote"

Casos de ébola en la República Democrática del Congo

"Toda la gente que venga de la República Democrática del Congo o de Uganda, donde está el brote, tiene que ser cuarentenada 21 días, porque ese es el período de incubación del virus Bundibugyo", indicó respecto a las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

"Es difícil que una persona que viene del Congo, de Uganda, llegue directamente a Chile, lo más seguro es que va a pasar por una escala antes y ahí lo van a detener".

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

De acuerdo a MedlinePlus, "el tiempo entre la exposición y el momento cuando ocurren los síntomas (período de incubación) es de 2 a 21 días. En promedio, los síntomas se manifiestan en 8 a 10 días", los que pueden incluir fiebre superior a los 38 °C, dolor de cabeza, fatiga, erupciones cutáneas, vómito y diarrea. En etapas posteriores de la enfermedad se suman el sangrado de boca, nariz, ojos u oídos, así como insuficiencia de los órganos.

La doctora Herrera indicó que las personas fallecen "por falla orgánica multisistémica. (...) Y cuando ya hay presentación de hemorragia, estamos hablando de una enfermedad muy avanzada. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución, no solo con las personas, sino también con los animales salvajes".

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