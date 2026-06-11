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"Nos enamoramos": El tierno despacho de Darynka Marcic con pareja que dejó todo en Brasil para mudarse a Chile

  • Por Sebastián Paillafil

El sistema frontal que pasó por la Región Metropolitana no dejó solo precipitaciones, sino que también provocó una de las primeras nevazones en la cordillera.

Con todo esto, la periodista Darynka Marcic sacó su primera capa, calzas y su mejor chaqueta para ir hasta Farellones y constatar esta caída de nieve.

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Como es tradición en esta época del año, la comunicadora de Mucho Gusto se encontró con ciudadanos brasileños que, aprovechando el frente de mal tiempo que pasó, subieron hasta lo más alto de la capital.

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Pareja de brasileño y su amor por la nieve 

La pareja reveló que hace dos años decidieron dejar sus tierras para radicarse en Chile por una sola razón: la nieve.

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"En Chile tienes todo el año nieve y nos enamoramos", comentó el hombre oriundo de Sao Paulo que, junto a su novia, montó una agencia en nuestro país para sus compatriotas.

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