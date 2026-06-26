Intensa fiscalización a conductores en Terminal de Buses de Santiago por fin de semana largo

26 jun. 2026 - 09:45 hrs.

Funcionarios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto a personal de Carabineros, realizaron esta mañana una intensa fiscalización en el Terminal de Buses de Santiago.

Las autoridades efectuaron controles de alcotest a los conductores de buses interurbanos, con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad de los viajes durante este fin de semana largo.

El operativo también consideró los alrededores del principal terminal de buses del país, con controles a vehículos particulares.

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Precisamente, a primera hora de este viernes, el equipo de Mucho Gusto liderado por Danilo Villegas se trasladó hasta el Terminal de Buses de Santiago, donde ya era patente la masiva salida de santiaguinos.

Se estima que cerca de 900 mil personas y más de 400 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana entre este viernes 26 y el lunes 29 de junio.

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