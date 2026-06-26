Decomisan más de mil kilos de pescados en mal estado en Mercado Central: Eran vendidos por ambulantes

26 jun. 2026 - 12:40 hrs.

La mañana de este martes se realizó el decomiso de más de 1.000 kilos de pescado y mariscos en mal estado, desde una bodega utilizada por comerciantes ambulantes en el Mercado Central de Santiago.

Personal de Carabineros, junto a la Municipalidad de Santiago y la Seremi de Salud, descubrió una bodega donde se almacenaban productos en malas condiciones.

Hallazgo de bodega con pescados y mariscos en mal estado

Según explicaron las autoridades al periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, dichos productos en mal estado eran comercializados de forma clandestina en los alrededores del mercado.

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La Seremi de Salud ordenó la clausura y la prohibición de funcionamiento del espacio, además de cursar una infracción al administrador.

Las autoridades reiteraron su convicción en atacar el comercio ilegal; por lo mismo, invitaron a la ciudadanía a realizar denuncias.

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