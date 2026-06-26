Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Decomisan más de mil kilos de pescados en mal estado en Mercado Central: Eran vendidos por ambulantes

  • Por Sebastián Paillafil

La mañana de este martes se realizó el decomiso de más de 1.000 kilos de pescado y mariscos en mal estado, desde una bodega utilizada por comerciantes ambulantes en el Mercado Central de Santiago.

Personal de Carabineros, junto a la Municipalidad de Santiago y la Seremi de Salud, descubrió una bodega donde se almacenaban productos en malas condiciones.

Lo más visto de Mucho Gusto

Hallazgo de bodega con pescados y mariscos en mal estado

Según explicaron las autoridades al periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, dichos productos en mal estado eran comercializados de forma clandestina en los alrededores del mercado.

Mega

La Seremi de Salud ordenó la clausura y la prohibición de funcionamiento del espacio, además de cursar una infracción al administrador.

Ir a la siguiente nota

Las autoridades reiteraron su convicción en atacar el comercio ilegal; por lo mismo, invitaron a la ciudadanía a realizar denuncias.

Todo sobre Mucho gusto

Leer más de

Minuto a minuto