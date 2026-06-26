¿Erling Haaland o la 'gringa'? Karen, Karim Butte y Marianne recrean viral "remo vikingo" de Noruega

26 jun. 2026 - 13:45 hrs.

La participación de Noruega en el Mundial 2026 se ha llevado todas las miradas, en especial por su buen desempeño tras esperar 28 años para decir presente en una cita planetaria. Aunque lo que han hecho sus aficionados fuera de la cancha ha captado la atención de millones alrededor del mundo.

Se trata del "remo vikingo", una coreografía colectiva protagonizada por sus hinchas con la cual se han hecho sentir en Estados Unidos, y que los propios jugadores y cuerpo técnico recrearon tras sellar su paso a la siguiente ronda.

Viral festejo noruego

Viral festejo que Karen Doggenweiler, Karim Butte y Marianne Schmidt decidieron recrear este viernes en el estudio de Mucho Gusto.

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Los conductores y la panelista internacional se sentaron en el suelo y, con una coordinación pocas veces vista, comenzaron a remar, tal como lo hacen los seguidores noruegos en cada victoria.

El resultado no fue precisamente el esperado, pero sacó más de una carcajada en los integrantes de Mucho Gusto que se sumaron a la fiebre mundialera.

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