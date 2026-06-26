Se lanzó en trineo y en tubing: La aventura de Darynka Marcic en Farellones

26 jun. 2026 - 13:15 hrs.

Una tarde extrema vivió Darynka Marcic este viernes en Farellones, donde la periodista demostró que la nieve y ella son una.

La comunicadora se trasladó hasta el centro de esquí con la intención de visibilizar el importante flujo de turistas. Sin embargo, poco a poco sus ganas por disfrutar de la nieve la fueron apoderando.

Así fue la divertida visita de Darynka Marcic a Farellones

Fue así que, recordando su tiempo en Punta Arenas durante su infancia, tomó su trineo para lanzarse montaña abajo.

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Pero no fue suficiente para Darynka, que buscó y buscó otra aventura junto a su fiel secuaz, Matías Hermosilla, community manager del programa.

Luego de unos minutos caminando por la nieve, encontraron la actividad perfecta: lanzarse en tubing.

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