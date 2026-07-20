Al menos 80 personas quedan aisladas en el sector El Islón en La Serena por sistema frontal

20 jul. 2026 - 09:40 hrs.

El sector de El Islón en La Serena, Región de Coquimbo, quedó aislado durante la madrugada de este lunes debido al intenso sistema frontal que afecta al norte del país.

Según información de las autoridades, habría al menos 80 personas que están totalmente aisladas debido a las precipitaciones en el sector.

Decenas de aislados en El Islón

El volumen de agua acumulada provocó graves inundaciones y la activación de quebradas en el sector, lo cual ha impedido que equipos de emergencia puedan ingresar a ese lugar.

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Bajo ese mismo sentido, durante la madrugada Senapred activó mensajería SAE para el sector, solicitando evacuar por riesgo de aluvión.

Las autoridades han solicitado el apoyo de fuerza militar para llegar hasta la zona y evacuar a quienes se encuentran aislados.

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