"Estábamos durmiendo y escuchamos el estruendo": Enorme roca cae por ladera y destruye casa en Putaendo

20 jul. 2026 - 12:15 hrs.

Debido al paso del sistema frontal, una gran roca cayó por una ladera y destruyó la casa de una familia en la comuna de Putaendo, en la Región de Valparaíso.

De acuerdo al relato de los afectados, la madrugada del sábado se produjo un desprendimiento producto de las intensas lluvias, el cual generó que la roca cayera sobre la habitación de una adolescente.

Roca gigante cae sobre dormitorio de adolescente

"Nos encontrábamos todos durmiendo cuando se escucha un estruendo, no pasan ni tres segundos y sentimos una explosión cuando la roca golpea parte de la casa, destruyéndola por completo", contó Óscar, tío de la joven.

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Recordó que solo escuchó el grito de su sobrina y fue rápidamente a auxiliarla. "La saqué en brazos, con las manos cortadas, pero de milagro estamos todos con vida", indicó.

Según su estimación, la roca pesa alrededor de 40 toneladas y no es la única en el sector, puesto que hubo otra que bloqueó el camino a un sector más alto.

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