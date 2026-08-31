"Un guion bien escrito": Elenco de Me caso, pero contigo adelanta detalles de la nueva teleserie vertical

31 ag. 2026 - 13:50 hrs.

Daniel López, Ingrid Cruz y Carolina Arregui, integrantes del elenco de Me caso, pero contigo, la nueva teleserie vertical de Mega, llegaron hasta Mucho Gusto para promocionar esta producción.

Precisamente, la historia narra la vida perfecta de Martín (Daniel López) y Trini (Laura Vila), quienes están muy enamorados y pronto contraerán matrimonio.

Sin embargo, todo cambia cuando Martín ve a Julieta (Octavia Bernasconi), la oficial a cargo de la boda y su antiguo amor. Esto provocará que el joven dude de su casamiento y pondrá todo en duda.

Mucho Gusto / MEGA

Me caso, pero contigo por las plataformas de Mega

"Para que la gente entienda, nosotros grabamos a lo largo y esto es a la vertical, entonces es otro el formato", partió diciendo Ingrid, quien interpreta a la wedding planner de la boda.

En esa línea, Carolina Arregui, quien da vida a la suegra de Martín, afirmó que en definitiva son producciones que se consumen muy rápido y de forma muy entretenida.

"Para mí ha sido un privilegio enorme, todavía me cuesta creer... mira dónde estoy, ha sido un privilegio gigante, fue una experiencia increíble, súper desafiante, como dicen las chiquillas, pasa todo súper rápido, pero el guion está súper bien escrito, así que te ayuda mucho que siga pasando todo rapidito", afirmó Daniel sobre el trabajo desarrollado por el guionista Rodrigo Cuevas.

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