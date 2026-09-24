"Desde el capítulo 1 pasan cosas...": Andrés Velasco y Nico Poblete hablan del estreno de Prohibida Obsesión

24 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Estamos a tan solo días del estreno de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega que encenderá las noches de cada espectador.

Por lo mismo, Andrés Velasco y Nicolás Poblete llegaron hasta Mucho Gusto, donde hablaron y contaron más detalles de esta teleserie que promete dar que hablar con su trama más adulta.

Recordemos que Prohibida Obsesión girará en torno a la historia de Luciano (Diego Muñoz), un hombre de 50 años con la vida resuelta que se meterá en un gran problema al pasar una noche con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Mucho Gusto / MEGA

¿Qué podemos esperar de Prohibida Obsesión?

Andrés Velasco explicó que él interpretará a Dante, hermano de Luciano, siendo su pañuelo de lágrimas y quien lo apoya emocionalmente. Sin embargo, también tiene sus propios problemas, sobre todo económicos, lo que comenzará a deteriorar su relación con Paloma (Mónica Godoy).

Por su parte, Nicolás Poblete comentó que su personaje, Gaspar, es un gran amigo de Dante y Luciano, además de ser un abogado que trabaja en la consultora del padre de Antonia (Sigrid Alegría) y que se separó hace muy poco.

"No son personajes prototípicos que tú digas: "Este es el malo, este es el bueno"; son personajes que tienen facetas, que a veces se van equivocando, que van resolviendo bien, que van resolviendo mal. A mí me pasa leyéndolo incluso", expresó Poblete.

En esa línea, comentó que "son personajes que saben que no hay que hacer, pero lo hacen", mientras que Velasco afirmó que "se van a entretener desde el capítulo 1 porque pasan muchas cosas... Hay de todo, de verdad que hay de todo: intriga, pasión, algo de liviandad, que se van a reír también".

Prohibida Obsesión, gran estreno este lunes 28 de septiembre después de Reunión de Superados.

Todo sobre Mucho gusto