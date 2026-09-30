"¡La invité a Viña!": Karen Doggenweiler revela el encuentro que tuvo con Georgina Rodríguez en Francia

30 sept. 2026 - 10:25 hrs.

En su tan esperado regreso a Mucho Gusto, Karen Doggenweiler rememoró su encuentro en Francia con Georgina Rodríguez, modelo e influencer española y pareja de Cristiano Ronaldo.

La conductora comentó que la escena se dio cuando visitaba al diseñador tunecino Ali Karoui, quien confecciona personalmente la ropa de alta costura de Rodríguez.

¿Georgina al Festival de Viña del Mar?

"Simpática. Andaba ahí con sus niñitas, con un guardia, pero ni te explico el tamaño", relató fiel a su estilo la comunicadora.

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Karen reveló que mantuvo una distendida conversación, donde le habló sobre el Festival de Viña e incluso le habría extendido la invitación.

"La invité a Viña. Le dije que era el festival latino más grande del mundo y me dijo: 'Claro, por supuesto'", contó.

Entre risas, Doggenweiler habló de la hipotética visita de la modelo española y de lo que provocaría en el festival.

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