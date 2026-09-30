Se hicieron pasar por el alcalde de San Ramón para robar caja fuerte: Ordenaron a guardias tapar las cámaras

30 sept. 2026 - 11:06 hrs.

Un intento de robo afectó a la Municipalidad de San Ramón, luego que una persona suplantara la identidad del alcalde Gustavo Toro y entregara instrucciones a funcionarios de seguridad para ingresar a las oficinas de Finanzas y Tesorería.

Según los antecedentes, el lunes 28 de septiembre dos guardias de seguridad recibieron un llamado telefónico de voz masculina que se identificaba como el edil, asegurando que se encontraba en un complejo estado de salud y que necesitaba que accedieran a la caja fuerte de la municipalidad.

Intento de robo en Municipalidad de San Ramón

El suplantador les solicitó el teléfono personal para realizar la llamada y dar las instrucciones respectivas. Fue así que recibieron una nueva llamada donde el delincuente utilizó en WhatsApp una fotografía del alcalde Toro.

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El sujeto ordenó a los guardias de seguridad tapar todas las cámaras de la oficina de finanzas, para posteriormente buscar una sierra en la oficina de medioambiente.

Tras ello, ingresaron hasta la oficina donde se encontraba la caja fuerte, la que no pudieron llevarse debido a su gran peso y tamaño.

Al no cumplir con la solicitud del supuesto jefe comunal, dieron aviso a su supervisor, el que se comunicó rápidamente con Carabineros.

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