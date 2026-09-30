Tras días de ausencia: Karen Doggenweiler regresa a MG y revela íntimos detalles de su viaje a Francia

30 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Karen Doggenweiler regresó este miércoles al Mucho Gusto de su viaje por Francia, donde coincidió con diversas figuras internacionales.

Como era de esperar, la conductora del matinal fue recibida bajo aplausos del equipo y de Gonzalo Ramírez, quien expresó lo mucho que la extrañó durante su ausencia.

Las aventuras de Karen Doggenweiler por Francia

Luego de este esperado reencuentro, la comunicadora comenzó a relatar sus aventuras en tierras francesas, las cuales partieron con un concierto de Céline Dion.

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"Yo quería ver a Céline en vivo y lo logré. Es impresionante, porque tú la ves y sabes que estás frente a una leyenda", expresó.

También relató su encuentro con Georgina Rodríguez, con quien dijo compartir diseñador. Calificó a la esposa de Cristiano Ronaldo como alguien extremadamente "simpática" y "amorosa".

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