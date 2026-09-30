Entre buses y autos: Captan a dos paracaidistas aterrizando en plena Vicuña Mackenna

30 sept. 2026 - 09:57 hrs.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un registro que muestra a dos personas aterrizando en paracaídas en plena avenida Vicuña Mackenna.

La irresponsable maniobra fue compartida en Instagram por Nicol Stabilito, donde se puede ver en primera instancia a una persona cayendo detrás de un bus del sistema RED.

Peligrosa maniobra de paracaidistas

Segundos después, otro paracaidista aparece descendiendo a pocos metros del vehículo desde donde se estaba grabando la situación.

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El riesgoso descenso ocurrió el lunes 28 de septiembre, justo en un momento de alta afluencia de vehículos particulares, del transporte público y de peatones.

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunciaron que investigarán la situación y que podrían imponer multas millonarias a los responsables.

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