"Es bastante raro": Alcalde de San Ramón relata cómo intentaron robar caja fuerte tras suplantar su identidad

30 sept. 2026 - 11:38 hrs.

En conversación con Mucho Gusto, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, relató el intento de robo de la caja fuerte de la municipalidad, donde suplantaron su identidad y entregaron instrucciones a los guardias.

Según contó, los funcionarios de seguridad recibieron un "llamado eventualmente mío como alcalde, a través de una videollamada donde se ocupó una foto, donde yo le estaba dando instrucciones".

Suplantan identidad de alcalde Toro

Las supuestas órdenes del jefe comunal eran dirigirse a la oficina de medioambiente para "sacar una sierra eléctrica (...) Pero antes tapar las cámaras de seguridad con escalera para poder no dejar evidencia de lo que está ocurriendo".

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"Destruir las puertas, ingresar a la caja fuerte, abrirla, y sacar el dinero que yo iba a pasar en un rato más", agregó.

Toro destacó que sorpresivamente una de las oficinas se encontraba, lo cual "es bastante raro". Asimismo, señaló que se está evaluando el contrato con la empresa de seguridad.

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