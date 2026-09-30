Instalan nuevo módulo de vigilancia en Plaza de Armas: Tendrá cámaras y atención 24/7

30 sept. 2026 - 12:30 hrs.

La mañana de este miércoles 30 de septiembre, se instaló un nuevo punto de seguridad frente a la Municipalidad de Santiago, en plena Plaza de Armas.

Se trata del segundo centro de comando de estas características, luego del instalado en el barrio Meiggs días previos. Esto, como parte de la donación de la comunidad china en Chile, el municipio de Lishui del país asiático, la Municipalidad de Santiago y la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs.

El alcalde Mario Desbordes destacó que el módulo contará con una central de cámaras de televigilancia y equipamiento tecnológico para monitorear los alrededores.

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Además, se mantendrá comunicación con Carabineros y los equipos municipales, para que las personas puedan acudir ante una emergencia.

Tendrá presencia permanente de funcionarios municipales, incluyendo fines de semana y altas horas de la noche.

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